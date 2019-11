चंद्रयान-2 ने निकाली चांद के भीतरी सतह से जानकारी

बेंगलूरु. चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे चंद्रयान-2 chnadryaan-2 के आर्बिटर ने चंद्र सतह की गहराई में भी नजर डाली है। इससे चांद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने के साथ ही कुछ रहस्यों से पर्दा उठने की उम्मीद है। दरअसल, चंद्रमा पर अरबों साल से छोटे बड़े पिंड, उल्काएं और लघु ग्रह (meteorites, asteroids and comets) गिरते रहे हैं। इससे इसकी सतह छोटे-बड़े क्रेटरों Impact craters से भरी पड़ी है। ऐसे आघातों से बने क्रेटर गोलाकार हैं तो कुछ लघु, सरल, कटोरीनुमा से लेकर बड़े, जटिल और लगभग वृत्तीय आकार के भी हैं (craters are approximately circular depressions on the surface of the moon, ranging from small, simple, bowl-shaped depressions to large, complex, multi-ringed impact basins)। इनके आसपास उखड़कर छिटके हुए पदार्थ के अध्ययन से पूरी आघात प्रक्रिया और वक्त के साथ-साथ इनके रूप में हुए बदलाव को समझा जाना है। चंद्रयान-2 के आर्बिटर ने चंद्रमा के दक्षिणी धु्रवीय इलाके south pole में इन्हीं के्रटरों और आसपास के पदार्थों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। यह जानकारियां आर्बिटर के पे-लोड सिंथेटिक अपर्चर राडार SAR के जरिए मिली हैं। इसरो ने कुछ इलाकों के चित्र भी जारी किए हैं। इनसे भूतकाल में समय-समय पर चंद्रमा पर हुए आघात से बने क्रेटरों पर अहम रोशनी पड़ी है। इनमें सीधे व कोण पर हुए आघातों की प्रकृति का अध्ययन चंद्रमा की उत्पत्ति और इतिहास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चंद्रयान-2 के अध्ययन से कालांतर में नए आघातों के कारण इनमें किस प्रकार के परिवर्तन होते गए यह भी पता चल रहा है। खास बात यह है कि सिंथेटिक अपर्चर राडार से सतह के नीचे की स्थिति का जायजा मिलता है जिससे सतह की तस्वीरों में नहीं देखा जा सकता।

जमे हुए बर्फ की मौजूदगी पर भी पड़ेगी रोशनी

सिंथेटिक अपर्चर राडार (एसएआर) रेडियो तरंगों की एल (1-2) गीगा हटर््ज और एस बैंड (2-4) गीगा हटर््ज GH की फ्रीक्वेंसी पर सक्रिय हैं। एस-बैंड S Band की फ्रीक्वेंसी एल-बैंड L Band के मुकाबले दो गुणा है। इसलिए इन तरंगों के जरिए चंद्रमा की सतह का चित्रण उच्च विभेदन पर किया जा रहा है। इसकी तरंगें चंद्रमा की जमीन को दसों मीटर गहराई में भेद सकती हैं। एसएआर मुख्यत: चंद्रमा का भूगोल समझने के उद्देश्य से आर्बिटर में रखा गया है जिसमें चंद्रमा की सतह के विभिन्न घटकों की जानकारी हासिल होगी। चंद्रयान-2 के इस पे-लोड से जमे हुए जल की बर्फ की मौजूदगी के बारे में भी जानकारी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जमीन के नीचे और छायादार क्षेत्रों में साथ ही सतह की धूलमय मिट्टी की संरचना आदि पर भी अहम प्रकाश पड़ेंगे। चंद्रयान-1 Chandrayaan-1 और नासा के एलआरओ LRO मिशन के राडार के मुकाबले आर्बिटर का यह सिंथेटिक अपर्चर राडार अधिक संवेदी है।गौरतलब है कि चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को हुआ था और यह 20 अगस्त 2019 के दिन चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। कुछ बदलावों के बाद इसे चांद की लगभग 100 किमी वाली कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इसरो का संपर्क इससे निरंतर बना हुआ है और इसकेआठों उपकरण उम्मीदों के अनुरूप काम कर रहे हैं। इनसे लगातार विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चांद कुछ अहम रहस्यों से पर्दा उठेगा।