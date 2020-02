जन्मदिन पर मोदी ने येडियूरप्पा को कहा ‘मेहनती’, दीं शुभकामनाएं

बेंगलूरु. गुरुवार को 78 वर्ष के हुए मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बी एस येडियूरप्पा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मेहनती’ मुख्यमंत्री बताते हुए शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने येडियूरप्पा की लम्बी आयु तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। गुरुवार को राज्य के कई नेता भी उनके आवास पर गए और उन्हें बधाई दी।

अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा ‘कर्नाटक के मेहनती मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई। वह राज्य की प्रगति खासतौर से किसानों के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। मैं उनकी लम्बी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।’

Birthday greetings to Karnataka’s hardworking CM @BSYBJP Ji. He is passionately working for the state’s progress, especially on farmer welfare and rural development. I pray for his long life and good health.