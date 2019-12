इसरो ने दिखाया अनूठे उपग्रह एंटीना की तैनाती का विलक्षण दृश्य

बेंगलूरु.धरती से 576 किमी की ऊंचाई पर अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे अत्याधुनिक राडार इमेजिंग उपग्रह रिसैट-2 बीआर-1 के रेडियल रिब एंटीना की तैनाती का अनूठा वीडियो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोमवार को साझा किया। रिसैट-2बीआर-1 को पिछले 11 दिसम्बर को पीएसएलवी सी-48 से लांच किया गया था।दरअसल, रेडियल रिब एंटीना एक विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी है जिसका विकास इसरो वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से किया है। देखने में यह एंटीना छतरीनुमा होता है और प्रक्षेपण के दौरान इसे मोड़कर रखा जाता है। यह 3.6 मीटर आकार का एंटीना है जो उपग्रहों के कक्षा में स्थापित होने के बाद खुलता है। उपग्रहों की कक्षा में इस एंटीना की तैनाती प्रक्रिया बेहद जटिल है और इसके लिए भी इसरो वैज्ञानिकों ने सफलता पूर्वक तकनीक विकसित किया। रिसैट-2बीआर-1 उपग्रह के रेडियल रिब एंटीना की तैनाती में 9 मिनट 12 सेकेंड का समय लग गया।

