दीवार पर आतंककारियों के समर्थन में नारा मामले में एक और गिरफ्तार

बेंगलूरु. मेंगलूरु में हाल ही दीवार पर आतंककारियों के समर्थन में नारा लिखने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार (one more arrested by Mangaluru Police for pro-terrorist graffiti ) किया है।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की शिनाख्त सादत(50) के रूप में हुई है। वह शिवमोग्गा जिले के तीर्थहल्ली का रहनेवाला है। बताया जाता है कि सादत इसी मामले में पहले से गिरफ्तार शारिक का रिश्तेदार है। बताया जाता है कि सादत कपड़ों का व्यापारी है। वह शारिक को ठहरने की जगह और रूपए मुहैया कराता था।

बता दें कि इस मामले में पुलिस अभी तक तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जांच जारी है।

मालूम हो कि कुछ दिन पहले मेंगलूरु में दो स्थानों पर दीवार पर आतंककारियों के समर्थन में आपत्तिजनक नारा लिखा मिलने से सनसनी फैल गई थी।

बता दें कि पुलिस इसके पहले तीर्थहल्ली से ही शारिक व मुनीर अहमद को गिरफ्तार कर चुकी है।