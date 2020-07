एक और परीक्षार्थी निकली कोरोना पॉजिटिव

उडुपी. जिले के कुंदापुर तालुक में प्रदेश बोर्ड 10वीं (एसएसएलसी) परीक्षा में शामिल एक और छात्रा कोरोना पॉजिटिव निकली है। वह सोमवार को विज्ञान विषय की परीक्षा में शामिल (An SSLC student hailing from Kundapur, who apepared for science examination on Monday has been tested positive) हुई थी।

जानकारी के अनुसार परीक्षा से पहले स्वास्थ्य जांच में वह स्वस्थ थी। कोरोना के काई लक्षण नहीं थे। लेकिन पर्चा लिखते समय उसने सिर में दर्द और बेचैैनी की शिकायत की। उसे अलगे कमरे में रखा गया। पर्चा समाप्त होने के बाद कोरोना जांच के लिए छात्रा को अस्पताल ले जाया गया। मंगलवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। छात्रा के परिजन हाल में ही महाराष्ट्र से लौटे हैं और संस्थागत क्वारंटाइन में हैं। जिस कमरे में छात्रा ने परीक्षा दी उसे कीटाणुरहित किया गया है। इससे पहले 28 जून को परीक्षा में शामिल एक और छात्रा कोरोना संक्रमित पाई गई थी। जिले में अब तक दो विद्यार्थी कोरोना की जद में आ चुके हैं।