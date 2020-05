कर्नाटक में कोरोना से एक और मौत

बेंगलूरु. प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 700 के पार हो गई है। गुरुवार को 12 पॉजिटिव मरीज मिले। इनमें से एक महिला मरीज (पी-694) की दावणगेरे के एक अस्पताल में मौत (One more women succums to corona in Davangere of Karnataka) हो गई। उच्च रक्तचाप व मधुमेह (Diabetes and HIgh Blood Pressure) से जूझ रही इस 55 वर्षीय महिला को सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन (Severe Acute Respiratory Infection- एसएआरआइ) के लक्षणों के साथ भर्ती किया गया था। कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। हालत गंभीर होने के कारण वह वेंटिलेटर पर थी। लेकिन गुरुवार को महिला की मौत हो गई।

इस मौत के साथ कोविड-19 (Covid~19) से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। हालांकि कोरोना के कुल 31 मरीजों की मौत हुई है। एक मौत गैर कोविड कारणों से हुई थी। गुरुवार शाम जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार दावणगेरे जिले में यह तीसरी मौत है।

दावणगेरे जिले में ही दो और मामले सामने आए हैं। 40 और 53 वर्षीय दो महिलाओं को इन्फ्लूएंजा के कारण भर्ती कर कोरोना की जांच की गई थी। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दावणगेरे में मरीजों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। धारवाड़ में भी 35 वर्षीय पुरष मरीज संक्रमित मिला। इस मरीज को भी इन्फ्लूएंजा के कारण भर्ती किय गया था।

कलबुर्गी में तीन संक्रमित

कलबुर्गी में भी तीन नए मरीज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पुराने मरीज (पी-641) के कारण एक 36 वर्षीय पुरुष और दूसरा 41 वर्षीय पुरुष संक्रमित हो गया। जबकि तीसरे मामले में 35 वर्षीय पुरुष मरीज, पुराने मरीज (पी-642 ) से संक्रमित हुआ।

बेलगावी में 13 वर्षीय बालिका चपेट में

बेलगावी में पुराने मरीज (पी-364) के संपर्क में आने से 13 वर्ष की एक बालिका भी संक्रमण का शिकार हो गई।

बागलकोट में 51 पॉजिटिव

बागलकोट के बादामी में तीन और मरीजों की पुष्टि हुई है। तीनों मरीज महिलाएं हैं और पुराने मरीज (पी-607) के कारण तीनों संक्रमित हो गईं। इनमें से एक महिला की उम्र 80 वर्ष है।

यशवंतपुर में एक पॉजिटिव

बेंगलूरु शहरी में भी एक मामला सामने आया। इन्फ्लूएंजा के कारण 49 वर्षीय महिला को भर्ती किया गया था। प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना वायरस की जांच में वह संक्रमित निकली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह महिला यशवंतपुर की निवासी है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है।