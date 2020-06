कर्नाटक में केजी से पांचवी तक ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक

बेंगलूरु. हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों व बच्चों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने केजी से कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध (online classes banned for KG to Class 5 in Karnataka) लगा दिया है। स्कूल अब इन बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकेंगे।

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने बुधवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (NIMHANS) की उस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया, जिसमें निम्हांस के निदेशक डॉ. बीएन गंगाधर ने छह वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षा को सही नहीं बताया है। निजी स्कूलों के कई अभिभावकों ने शिकायत की थी स्कूल केजी से नीचे तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षा आयोजित करने पर अमादा हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एलकेजी, यूकेजी और प्राथमिक कक्षाओं के ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होंगी।

इसके साथ ही सुरेश कुमार ने स्कूलों को ऑनलाइन कक्षा के नाम पर फीस नहीं लेने व इस शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल फीस नहीं बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए। स्कूल बंद होने की स्थिति में बच्चों को व्यस्त रखने जैसे मुद्दों पर भी विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। प्रो. एम. के. श्रीधर की अगुवाई में सरकार ने एक समिति का गठन किया है।