- बच्चे लगाएंगे 2.5 लाख पौधे

- 48000 सरकारी स्कूलों में छाएगी हरियाली

बेंगलूरु.

प्रदेश के करीब 48 हजार स्कूलों में हरियाली छाएगी। वन विभाग, शिक्षा विभाग, शिक्षण सहित कई अन्य संस्थानों के अंतर्गत संचालित प्रेरणा माई ट्री विशेष अभियान के तहत चरणबद्ध तरीके से इन स्कूलों के बच्चे 2.5 लाख पौधे लगा स्कूल परिसर को हरा-भरा बनाएंगे।

बाल दिवस पर गुरुवार को बेंगलूरु (Bengaluru) और रामनगर (Ramnagara) के सरकारी स्कूलों (Government Schools) से इस अभियान की शुरआत हुई। बच्चों ने कुल 105 पौधे लगाए। बच्चों (Children) ने कहा कि पेड़ों का कोई विकल्प नहीं है। एक पेड़ ही दूसरे पेड़ की जगह ले सकता है (Only a tree can replace another tree)। फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर स्कूल अपने परिसर में पांच पौधा लगाएगा। वन पर्यावरण संरक्षण व जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज पेड़-पौधों को लगाने के साथ-साथ इन संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी बच्चों की होगी।बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा।