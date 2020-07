48 घंटे के लिए दो निजी अस्पतालों की ओपीडी सील

बेंगलूरु. स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को विक्रम अस्पताल और जयनगर स्थित सागर अस्पताल की ओपीडी (OPD) को 48 घंटे के लिए सील कर दिया। दोनों अस्पतालों पर सरकार को 50 फीसदी बिस्तर नहीं देने और सरकार द्वारा रेफर कोविड मरीजों को भर्ती नहीं करने का आरोप है। (the outpatient departments of Vikram Hospital and Sagar Hospital in Bengaluru have been sealed for the next 48 hours)

बेंगलूरु शहरी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. श्रीनिवास जी. ए. ने मंगलवार को दोनों अस्पताल का निरीक्षण किया और ओपीडी को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि 29 जून को निजी अस्पतालों ने 50 फीसदी बिस्तर सरकार को देने का वादा किया था लेकिन सुवर्ण आरोग्य ट्रस्ट द्वारा भेजे गए कोविड मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। इसलिए ओपीडी सील की गई है और पुलिस बल भी तैनात है। इसके बाद भी अस्पताल मनमानी करते हैं तो आगे की कार्रवाई होगी।

स्वास्थ्य आयुक्त पंकज कुमार ने बताया कि आश्वासन के बावजूद कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में कई निजी अस्पताल सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं। अस्पताल अब भी बाज नहीं आए तो महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे।

पांडे ने 108 एम्बुलेंस मेें सांस के मरीजों को शिफ्ट करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सभी अस्पतालों को आगाह किया है कि 108 एम्बुलेंस से लाए गए सांस की समस्या वाले मरीजों को कोविड संदिग्ध के रूप में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू कीनर चाहिए। बेंगलूरु शहरी नंबर, रेफरल पत्र या कोविड जांच रिपोर्ट के नाम पर अस्पताल उपचार से मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। निर्देशानुसार कोविड रिपोर्ट आने तक अस्पताल सरकार द्वारा रेफर किए गए मरीजों का उपचार सरकारी दर पर ही करेंगे।