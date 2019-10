भाजपा के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा विपक्ष

Opposition is trying to divide the BJP's state unit.बीएस येडियूरप्पा के राजनीति सचिव व विधायक रेणुकाचार्य ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल कांग्रेस और जनता दल-एस अनर्गल बातें फैलाकर भाजपा की प्रदेश इकाई में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं।