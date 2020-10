सीबीआई जांच को हमारा पूरा सहयोग: डीके सुरेश

बेंगलूरु. बेंगलूरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने कहा है कि आय से अधिक सम्पत्ति के मामले की जांच के तहत छापेमारी की सीबीआई की कार्रवाई में वे अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। एक ट्वीट में सुरेश ने कहा कि सीबीआई ने आज सुबह हमारे घरों की तलाशी ली। हम अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हम भविष्य में भी सहयोग करेंगे।

दबाव की रणनीति के आगे नहीं झुकेंगे

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांत रहने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भाजपा के खोखले खतरे हमें हिला नहीं पाएंगे और न ही हम दबाव की रणनीति के आगे झुकेंगे। हम किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम सभी शुभचिंतकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि वे शांत रहें।

CBI officials have completed their search in my residence in Bangalore. I have given all copies of the documents to the CBI I had earlier submitted to IT and ED. Search in my MP Quarters in Delhi is still in progress. As a law obiding citizen I have cooperated with the officials.