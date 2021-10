मरीज चला रहे कैंटीन

- निखिल कुमार

बेंगलूरु. मानसिक बीमारियों का मतलब जीवन का अंत नहीं है। आम बीमारियों की तरह ऐसे कई मानसिक विकार और बीमारियां हैं जिनका समय रहते उचित उपचार और पुनर्वास की सक्रिय व्यवस्था हो तो मरीजों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ दूसरों के समकक्ष खड़ा किया जा सकता है।

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (निम्हांस) और यहां के कुछ मरीज इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। मरीज निम्हांस (The National Institute of Mental Health and Neurosciences) में ही अपने बूते पर कैंटीन चला रहे हैं। मनोरोग पुनर्वास सेवा विभाग की यह पहल रंग ला रही है। मरीजों सहित चिकित्सक भी लाभान्वित हो रहे हैं।

हर दिन सैकड़ों ग्राहक

दल के ज्यादातर सदस्यों का उपचार जारी है। जबकि कुछ का उपचार हो चुका है। इनमें सिजोफ्रेनिया (Schizophrenia) के मरीज भी हैं। कैंटीन में हर रोज 100 से भी ज्यादा ग्राहक आते हैं। जिसमें अस्पताल के कई चिकित्सक और प्रोफेसर भी शामिल हैं। निम्हांस (Nimhans) के ज्यादातर सम्मेलनों में भोजन की आपूर्ति यहीं से होती है।

रसोइया, प्रबंधक और अकाउंटेंट भी

रोजेज कैफे नामक इस कैंटीन की रसोइया, प्रबंधक और अकाउंटेंट सिजोफ्रेनिया की 36 वर्षीय मरीज राधिका (परिवर्तित नाम) हैं। बैचलर ऑफ डेंटल साइंस की विद्यार्थी रह चुकी राधिका को निह्मांस ने ही करीब दो वर्षों तक जीवन कौशलता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया है। पढ़ाई के दौरान बीमारी के कारण राधिका परीक्षा नहीं दे सकीं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कैंटीन चलाने के साथ-साथ वे उपचार भी करा रही हंै। सप्ताह में एक बार उन्हें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थैरेपी (इसीटी) से गुजरना पड़ा है। इसीटी को शॉक थैरेपी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भी उपचार का एक तरीका है। आमतौर पर इसका उपयोग तब किया जाता है जब सामान्य उपचार से कोई मदद नहीं मिलती।

मनोरोग वार्ड की दो और मरीज कैंटीन चलाने में राधिका की मदद करती हैं। जबकि दैनिक देखभाल विभाग के मरीजों ने भोजन परोसने की जिम्मेदारी उठा रखी है।

आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का अहसास जरूरी

निम्हांस में नर्सिंग विभाग की प्रमुख और अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. साईं लक्ष्मी गांधी बताती हैं कि करीब छह वर्ष पहले कैंटीन की शुरुआत हुई थी। मानसिक बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए यह अच्छी पहल है। मरीजों को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का अहसास होता है। मरीज को जल्दी ठीक करने में मदद मिलती है। कई परिजनों को लगता है कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा? लेकिन कैंटीन की सफलता के बाद ऐसे अभिभावक काफी राहत महससू कर रहे हैं।

कूपन से लेकर परोसने तक

मैंने भी कई बार कैंटीन की सेवाएं ली हंै। संचालन सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। खाने का कूपन देने से लेकर खाना परोसने तक की जिम्मेदारी मरीजों ने बखूबी संभाल रखी है। विभिन्न विभाग अपने कार्यक्रमों में इसी कैंटीन से ज्यादा से ज्यादा भोजन आदि लेने की कोशिश करते हैं।

- डॉ. मनोज कुमार शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग, निम्हांस

सामाजिक सपंर्क व हौसला अफजाई जरूरी

पुनर्वास कार्यक्रम सफल हो इसके लिए मरीजों का हौसला बढ़ाने व प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आम लोग जब कैंटीन चला रहे मरीजों के संपर्क में आते हैं तो उनकी मानसिक रोग से संबंधित कई भ्रांतियां दूर होती हैं। सामाजिक सपंर्क को बढ़ावा मिलता है। परिवार में स्वीकार्यता बढ़ती है। कई परिवारों में देखा गया है कि मानसिक बीमारियों के मरीजों को रसोई में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। लेकिन लोगों ने जब अपनों को कैंटीन चलाते देखा तो वे भी आश्चर्यचकित हो गएं। पारिवारिक माहौल बदलने में भी मदद मिल रही है।

-डॉ. टी. शिवकुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, मनोरोग विभाग, निम्हांस