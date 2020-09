हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचा प्लाज्मा

बेंगलूरु. बेंगलूरु (Bengaluru) के एचसीजी अस्पताल स्थित प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक से दो यूनिट प्लाज्मा हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजा गया। वहां के एक सरकारी अस्पताल के आइसीयू में गंभीर अवस्था में भर्ती दो कोविड मरीजों (2 convalescent COVID Plasma bag airlifted from Bengaluru to Srinagar for needy critical patients) को इसकी तत्काल आवश्यकता थी।

प्लाज्मा थेरेपी (Plasma Therapy) क्लिनिकल ट्रायल के प्रमुख और एचसीजी अस्पताल में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. यू. एस. विशाल राव ने बताया कि मरीज के परिजनों ने प्लाज्मा की अपील की थी। बेंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (बीआइएएल) की मदद से एक निजी एयरलाइंस ने प्लाज्मा सुरक्षित पहुंचाया। कैप्टन राहुल श्रीवस्तव (पायलट) की अगुवाई में कार्गो टीम ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया।

यह दूसरा ऐसा मौका है जब बेंगलूरु से प्लाज्मा किसी दूसरे राज्य भेजा गया हो। इससे पहले दो अगस्त को पहली बार ग्रीन कॉरिडोर बना किसी अन्य राज्य प्लाज्मा भेजा गया था। दो एम्बुलेंस ने 348 किलोमीटर का सफर करीब साढ़े चार घंटे में तय कर बेंगलूरु के अस्पताल से चेन्नई के एक निजी अस्पताल तक प्लाज्मा पहुंचाया था। एचसीजी से दो अगस्त की शाम करीब पांच बजे निकली एम्बुलेंस ने होसूर तक प्लाज्मा सुरक्षित पहुंचाया जहां पहले से ही चेन्नई अस्पताल की टीम प्लाज्मा ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। प्लाज्मा मिलने के बाद टीम रात करीब 9.30 बजे अस्पताल पहुंची थी।