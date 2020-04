बेंगलूरु में प्लाज्मा थेरेपी का नैदानिक परीक्षण शुरु

बेंगलूरु. राज्य में कोरोना के गंभीर रोगियों के उपचार के लिए शनिवार से कान्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी (सीपीटी) के पहले चरण का नैदानिक परीक्षण शुरु हुआ। इसका उपयोग सघन चिकित्सा इकाई (आइसीयू) या जीवन रक्षक प्रणाली (वेंटिलेटर) पर उपचाराधीन कोरोना के मरीजों के लिए ही किया जाएगा। इसमें कोरोना के ठीक हो चुके मरीजों के रक्त से प्लाज्मा निकाल कर बीमार रोगियों के रक्त में चढ़ाया जाता है। इससे बीमार व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे उसके स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। देश के कई राज्यों मेंं अभी इसका परीक्षण चल रहा है। शुक्रवार को ही दिल्ली सरकार ने कहा था कि इस थेरेपी के परीक्षण में सकारात्मक संकेत मिले हैं। राज्य में अभी कोरोना के पांच गंभीर रोगी हैं।





बेंगलूरु चिकित्सा महाविद्यालय के विक्टोरिया अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलू और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ के. सुधाकर ने परीक्षण का उद्घाटन किया। परीक्षण शहर के निजी अस्पताल एचसीजी के साथ संयुक्त रुप से किया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) व औषधि नियंत्रक ने दोनों अस्पतालों को हाल ही में सीपीटी के नैदानिक परीक्षण की अनुमति दी थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्लाज्मा देने के लिए ठीक हो चुके कोरोना मरीज खुद आगे आए हैं। राज्य में १५० से मरीज ठीक हो चुके हैं।





Karnataka has taken a lead role as we initiate Phase I clinical trials to use Convalescent Plasma Therapy for severe Covid 19 infected patients. BMC Victoria hospital took the first step today. We are determined to vanquish this enemy of mankind. (1/2) pic.twitter.com/XU1BfXqGgj