'मन की बात' में श्रवण विकलांगता पर बोल सकते हैं पीएम

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग (All India Institute of Speech and Hearing) की निदेशक डॉ. एम. पुष्पावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister, Narendra Modi ) से मन की बात (Mann Ki Baat) में श्रवण विकलांगता संबंधित मुद्दों को संबोधित करने की अपील की है।

डॉ. पुष्पावती ने बताया कि यह अपील उन्होंने तब की जब प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें फोन आया था। फोन पर इस माह के अंत में मन की बात के लिए विभिन्न विषयों पर उनका सुझाव मांग गया था क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन तीन मार्च को विश्व श्रवण दिवस मना रहा है। डॉ. पुष्पावती ने बताया कि प्रधानमंत्री अगर श्रवण विकलांगता (Hearing disability) को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे तो लाखों लोगों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में जितने भी नि:शक्तजन हैं उनमें से 19 फीसदी को ठीक से नहीं सुन पाने की गंभीर समस्या है।