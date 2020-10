बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए पीएम ने जताई सहानुभूति , दिया राहत का आश्वासन

बेंगलूरु. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) ने सोमवार को मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह (centenary convocation of the University of Mysore) में कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार राहत प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही हैं।

राज्य के चार जिले बाढ़ से प्रभावित

मालूम हो कि पिछले सप्ताह राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश से कर्नाटक के कई हिस्से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

कर्नाटक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (kdma) के अनुसार, सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (ndrf) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों ने स्थानीय पुलिस व प्रशासन की सहायता से बाढ़ से प्रभावित कलबुर्गी जिले में 15,078 सहित कुल 20,269 लोगों को अब तक बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। कलबुर्गी, विजयपुरा, यादगिर और रायचूर जिलों में कई गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूब गए हैं। फसलें तबाह हो गई हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूर विश्वविद्यालय एक ओर प्राचीन भारत की समृद्ध शिक्षा प्रणाली और दूसरी ओर भावी भारत की आकांक्षाओं और क्षमता का केंद्र है। इस विश्वविद्यालय ने "राजर्षि" नलवदी कृष्णराज वाडियार और एम विश्वेश्वरैया के दृष्टिकोण और संकल्प को मूर्त रूप दिया है।

बता दें कि मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, जो कर्नाटक का पहला और देश का छठां विश्वविद्यालय था।

समारोह में वर्चुअल रूप से कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला व अन्य गणमान्य व्यक्ति, विद्यार्थी उपस्थित रहे।