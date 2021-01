कोरोना टीकाकरण के बाद कर्नाटक में एक अस्पताल कर्मी की मौत

बेंगलूरु. राज्य के बल्लारी जिले में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद एक 43 वर्षीय व्यक्ति की मौत (post covid vaccination 43 year old man dies in Ballari district of Karnataka) हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को वैक्सीन लगी और सोमवार को मौत हुई। हालांकि, राज्य के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने फिलहाल वैक्सीन से मौत होने की बात की पुष्टि नहीं की है।

पोस्टमार्टम ( post-mortem ) के लिए शव को विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (विम्स) भेजा गया है। छाती में दर्द की शिकायत पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन, उसे बचाया नहीं जा सका।

जिला प्रशासन के अनुसार मृतक संडूर जनरल अस्पताल का कर्मचारी था। मधुमेह और उच्च रक्तचाप सहित वह अन्य बीमारियों से भी जूझ रहा था।

विम्स (Vijayanagar Institute of Medical Sciences) के निदेशक डॉ. बी. देवानंद ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु कोरोना वैक्सीन के कारण नहीं बल्कि कार्डियोपल्मनरी फेल होने से हुई है। टीकाकरण के बाद की प्रतिकूल परिस्थितियों से जुड़ी समिति के अनुसार हृदयघात से व्यक्ति की मौत हुई है।