प्रकाश राज का PM के सफाई कार्य पर comment, गले पड़े लोग

बेंगलूरु. मशहूर एक्टर प्रकाश राज ने पीएम नरेंद्र मोदी के समुद्र तट की सफाई करने पर टिप्‍पणी कर एक बार फिर विवाद को जन्‍म दे दिया है।

पीएम ने शनिवार को तमिलनाडु में महाबलीपुरम समुद्र तट पर सफाई की थी, जिस पर प्रकाश राज का ट्वीट अब वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

Prakash Raj ने लिखा कि हमारे नेताओं की सुरक्षा कहां है। आपने उन्हें बीच की सफाई करने के लिए कैमरामैन संग अकेला क्यों छोड़ दिया। संबंधित विभागों ने विदेशी प्रतिनिधिमंडल के यहां आने पर आस-पास के क्षेत्रों की सफाई कैसे नहीं की। #justasking"

Where is our LEADERs security.. Why have you left him alone to clean with a CAMERAMAN following .. HOW dare the concerned departments have not cleaned the vicinity when a Foreign delegation is here .. ..#justasking pic.twitter.com/8rirZdzWXf