हिजाब विवाद में आया अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन का नाम, प्रिसिपल को मिली जान से मारने की धमकी

Karnataka Hijab Row

मंत्री ने कहा, यह बच्चों का काम नहीं

बैंगलोर Published: February 19, 2022 06:50:03 pm

बेंगलूरु. कर्नाटक मेें छात्राओं के हिजाब पहनने पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा (The Hijab controversy continued in several parts of Karnataka) है। हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज से वापस भेजने वाले प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी मिली है। जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल ने पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है।

demo pic

शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। प्रिंसिपल विजय के अनुसार धमकी दी गई है कि अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने विद्यार्थियों को सरकारी आदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश (government order and the Karnataka High Court passing an interim order) के बारे में समझाने की कोशिश की थी।

हिजाब विवाद में आईएसआईएस का हाथ वहीं राजस्व मंत्री आर. अशोक ने राज्य में हिजाब विवाद के पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह बच्चों का काम नहीं है। कुछ ही दिनों में यह मामला वैश्विक स्तर तक कैसे पहुंच सकता है।

स्कूली बच्चों को सावधान रहने की जरूरत बताते हुए मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी धार्मिक प्रथाओं को स्कूली कक्षाओं में ले जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वह चाहे भगवा शाल हो या हिजाब। हिजाब विवाद में एक एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन की अहम भूमिका है। यह संगठन पाकिस्तान, इराक व ईरान में सक्रिय है। विवाद के पीछे सक्रिय आतंकवादी तत्वों का पर्दाफाश किया जाएगा।





पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें