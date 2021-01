निजी स्कूल कर सकते हैं फीस में कटौती

बेंगलूरु. कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों को राहत देते हुए एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन कर्नाटक (केएएमएस) ने अपने सदस्य स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए फीस में कटौती (School fee reduction) की सलाह दी है। साथ ही फीस के भुगतान के लिए अभिभावकों को अतिरिक्त समय देने की अपील की है। बशर्ते अभिभावक लिखित आश्वासन दें।

केएएमएस (KAMS) के महासचिव डी. शशिकुमार ने बताया कि 25 हजार से ज्यादा वार्षिक फीस वाले स्कूल अभिभावकों को 20 से 25 फीसदी की छूट दे सकते हैं। प्रति वर्ष 15 से 25 हजार तक फीस लेने वाले स्कूल विशेष विकास शुल्क में छूट दे महामारी के समय अभिभावकों को राहत दे सकते हैं। 15,000 से कम वार्षिक फीस वाले स्कूल ट्यूशन फीस में 10 फीसदी तक की कटौती कर सकते हैं।

केएएमएस (Associated Management of English Medium Schools in Karnataka) ने स्कूल संचालकों से अग्रह किया है कि खेल और सांस्कृतिक सहित अन्य अतिरिक्त गतिविधियों के लिए वसूले जाने शुल्क छोड़े जा सकते हैं। हालांकि, यह स्कूल संचालकों पर निर्भर करेगा। प्रदेश बोर्ड के 4000 से ज्यादा स्कूल केएएमएस के सदस्य हैं।

दरअसल प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार (S. Suresh Kumar) ने कुछ दिनों पहले ही निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों से अपील की थी कि बीच का रास्त निकाल वे समस्या का समाधान करें।