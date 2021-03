निजी स्कूल संघ ने फिर उठाई पहली से पांचवी कक्षा शुरू करने की मांग

बेंगलूरु. कोविड (Covid) के बढ़ते मामलों और दूसरी लहर की आशंका के बीच विभिन्न निजी स्कूल संघों ने एक बार फिर पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल शुरू करने की मांग (Private schools in Karnataka wants permission to open primary schools) की है। उनका कहना है कि जब सरकार आंगनवाड़ी (Anganwadi ) का संचालन कर सकती है तो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को ऑफलाइन शिक्षा से वंचित रखने का क्या मतलब है?

इस बीच, कई स्कूलों द्वारा नियमों के विरूद्ध पहली से पांचवीं कक्षाओं के संचालन की खबरों को प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने गंभीरता से लिया है। लोक शिक्षण विभाग (डीपीआइ) को ऐसे स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों का यह रवैया कोविड-19 दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने तालुक स्तरीय निरीक्षण दल गठित कर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं।

कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति (covid-19 technical advisory committee ) से सलाह के बाद ही छठी और ऊपर की ऑफलाइल कक्षाएं संचालित हो रही हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डीपीआइ और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास भी इस तरह की शिकायतें पहुंची हैं। जिसके अनुसार कुछ स्कूल तो जनवरी से ही पहली से पांचवीं कक्षाओं का ऑफलाइन संचालन कर रहे हैं। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री से कार्रवाई की अपील की थी।

डीपीआइ के सूत्रों के अनुसार कई मामलों में अभिभावक खुद बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में ऐसे मामले ज्यादा हैं।

एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन कर्नाटक (KAMS - केएएमएस) के महासचिव डी. शशिकुमार ने कहा कि उन्होंने पहले भी सरकार से इसकी शिकायत की थी। लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सरकार जब खुद आंगनवाडिय़ों का संचालन कर सकती है तो प्राथमिक कक्षाएं खोलने में परेशानी क्या है? वे सरकार से स्कूल खोलने देने की मांग करते हैं। अभिभावकों को निर्णय लेने दें कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं कि नहीं।