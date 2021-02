एक से पांचवीं कक्षा के लिए भी खुलें स्कूल

बेंगलूरु. फीस भुगतान (school fees payment), शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार (corruption in eductaion department) से निजात और स्कूल फिर से शुरू करने की मांगों को लेकर एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन कर्नाटक (केएएमएस), कर्नाटक गैर अनुदानित स्कूल प्रबंधन संघ और स्वतंत्र सीबीएसइ (CBSE) स्कूल संघ प्रबंधन सहित विभिन्न निजी स्कूल संघ 23 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे।

केएएमएस (Associated Management of English Medium Schools in Karnataka) के महासचिव डी. शशिकुमार ने मंगलवार को संघों के पदाधिकारियों के बैठक के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालक ट्यूशन फीस (30 percent rebate in school tuition fees) में 30 फीसदी कटौती सहित अन्य फीस माफ करने के सरकारी आदेश के सख्त खिलाफ हैं। स्कूलों के लिए यह संभव नहीं है। स्कूल संघ सरकार से फीस कटौती आदेश को वापस लेने की मांग करता है। सभी हितधारकों से विचार-विमर्श के आधार पर फीस तय हो। कोरोना महामारी से प्रभावित अभिभावकों की मदद सरकार की जिम्मेदारी है।

शशिकुमार ने कहा कि ज्यादातर राज्य एक से पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल चुके हैं। लेकिन, कर्नाटक (Karnataka) पीछे है। बच्चे पढ़ाई से वंचित हंै। निजी स्कूल संघों की मांग है कि सरकार स्कूल शुरू करने की इजाजत दे। शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शशिकुमार ने कहा कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्कूल संचालकों को अनावश्यक परेशान कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार दूर करने में विफल रहे हैं।

विधान पार्षद पुट्टण्णा ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर वे शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर धरना देंगे।