डॉ. श्रीवास्तव निम्हांस की नई निदेशक

बेंगलूरु. दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स - All India Institute of Medical Sciences) में न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉ. एम. वी. पद्मा श्रीवास्तव (Prof. M V Padma Srivastava) राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (निम्हांस) की नई निदेशक होंगी। वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित डॉ. श्रीवास्तव का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

निम्हांस (The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences) के एक चिकित्सक ने बताया कि निम्हांस के इतिहास में पहली बार बाहरी राज्य के किसी चिकित्सक को निम्हांस की कमान सौंपी गई है।

डॉ. श्रीवास्तव भारत बायोटक और आइसीएमआर द्वारा विकसित कोवैक्सीन (COVAXIN) के तीसरे चरण के ट्रायल में स्वैच्छिक रूप से शामिल हुई थीं। वे टीके की पहली खुराक ले चुकी हैं।

निम्हांस के पूर्व निदेशक डॉ. बीएन गंगाधर के सेवानिवृत्त होने के बाद गत वर्ष अक्टूबर में निम्हांस के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. जी. गुरुराज को बतौर कार्यवाहक निदेशक निम्हांस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।