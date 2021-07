कर्नाटक : इंजीनियरिंग सहित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी कन्नड़ में पढ़ाए जाएंगे

- एनइपी के लागू होने के बाद क्षेत्रीय भाषा (मातृभाषा) को और मजबूत किया जाएगा

बेंगलूरु. उप मुख्यमंत्री डॉ. सी. एन. अश्वथ नारायण ने कहा कि इंजीनियरिंग सहित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी कन्नड़ में पढ़ाए जाएंगे (All the professional courses including engineering will also be taught in Kannada across Karnataka) और पाठ्यक्रम से संबंधित अनुवाद कार्य शुरू हो चुका है।

उन्होंने रविवार को कर्नाटक विश्वविद्यालय के ऑल लैंग्वेजेज फैकल्टी एसोसिएशन की ओर से 'नई शिक्षा नीति-भारतीय भाषाओं का अध्ययन' विषय पर आयोजित वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उच्च शिक्षा विभाग का दायित्व संभाल रहे अश्वथ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनइपी) के लागू होने के बाद क्षेत्रीय भाषा (मातृभाषा) को और मजबूत किया जाएगा। इस संबंध में कोई आशंका नहीं है। एनइपी (National Education Policy) क्षेत्रीय भाषाओं में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने पर जोर देती है। क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ भी प्रौद्योगिकी और नवाचार की प्रगति के अनुरूप विकसित होनी चाहिए और यह सभी क्षेत्रों में मौजूद होनी चाहिए।