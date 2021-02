आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने का विरोध

बेंगलूरु. कर्नाटक रेजिडेंट चिकित्सक संघ (केएआरडी) ने आयुर्वेद चिकित्सकों (Nod for Ayurveda doctors to do surgeries) को सर्जरी की अनुमति देने का फिर विरोध किया है। इसे मिक्सोपैथी बताते हुए केंद्र सरकार से आदेश वापस लेने की अपील की है।

केएआरडी (karnataka association of resident doctors) के अध्यक्ष डॉ. दयानंद सागर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए एलोपैथी (आधुनिक चिकित्सा प्रणाली) की 58 प्रकार की सर्जरी प्रमाणित की है। एलोपैथी (allopathy) में सभी तरह की सर्जरी होती है। इसके लिए दस वर्ष तक पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई के बाद भी सर्जरी के लिए अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन, आयुर्वेद चिकित्सकों को सिर्फ दो वर्ष के प्रशिक्षण के बाद सर्जरी की अनुमति देने के आदेश निकाले जा रहे हैं।

एलोपैथिक चिकित्सकों की सर्जरी आयुर्वेदिक चिकित्सक करेंगे तो यह मिक्सोपैथी होगी, जो चिकित्सकों और मरीजों के लिए खतरनाक है। इस तरह के चलन से देश में स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ होगा। मरीजों में भी बीमारियों और चिकित्सकों के प्रति भ्रम पैदा होगा।

डॉ. सागर ने कहा कि केएआरडी आयुर्वेद और आयुर्वेदिक चिकित्सकों के खिलाफ नहीं है। आयुर्वेद एक प्रासंगिक व उपयोगी चिकित्सा विज्ञान है। मिक्सोपैथी के बजाय आयुर्वेद शोध को बढ़ावा देने की जरूरत है।