'बिना अनुमति' प्रयोग हो रहे लाउडस्पीकरों को तुरंत हटाएं

- सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

- अब लेनी होगी संबंधित प्राधिकारी स इजाजत

Updated: May 11, 2022 10:16:22 am

मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर के उपयोग (Use of loudspeakers in temples and mosques) को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच राज्य सरकार ने ऐसे लाउडस्पीकर को तुरंत हाटने के निर्देश दिए हैं जो 'संबंधित प्राधिकारी' की इजाजत के बिना उपयोग में लाए जा रहे हैं। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव पी. रविकुमार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।