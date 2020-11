IMA scam case: पूर्व मंत्री रोशन बेग के निवास पर छापा

बेंगलूरु. बहुचर्चित आईएमए घोटाला मामले में गिरफ्तारी के एक दिन बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारियों ने सोमवार सुबह बेंगलूरु में पूर्व मंत्री रोशन बेग (raid on the residence of ex-minister Roshan Baig in Bengaluru) के निवास पर छापा मारा।

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रोशन बेग के बेंगलूरु आवास पर तलाशी चल रही है।

मालूम हो कि सीबीआई ने रविवार रात कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग को गिरफ्तार किया था। बेग पर 4,000 करोड़ रुपए के आईएमए घोटाले में कई करोड़ रुपए मिलने का आरोप है।

गिरफ्तारी से पहले बेग से सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर विशेष सीबीआई जज (special CBI judge) के समक्ष पेश किया गया। जज ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

बता दें कि मामले में 40,000 से अधिक निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगा था। निवेशकों में अधिकांश मुस्लिम समुदाय के थे।