यलहंका में-पेनुकोंडा खंड में रेल दोहरीकरण पूर्ण

ट्रेनों की गति और समयपालन में हुआ सुधार

बेंगलूरु. यलहंका-पेनुकोंडा (125.3 किलोमीटर) के बीच दोहरीकरण मार्च-2022 में हिंदूपुर-पेनुकोंडा (37 किलोमीटर) के दोहरीकरण के साथ पूरा हो गया है। यह खंड बेंगलूरु को सिकंदराबाद से जोडऩे वाले रेलमार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह रेलमार्ग यात्री और मालगाडिय़ों दोनों के लिहाज से बहुत व्यस्त है। दोहरीकरण के बाद सेक्शन की क्षमता में वृद्धि हुई है जिससे अधिक संख्या में क्रेक ट्रेनों को चलाने में सक्षम बनाया गया है, मालगाडिय़ों की औसत गति में वृद्धि हुई है, साथ ही सेक्शन में चलने वाली ट्रेनों की औसत संख्या बढ़ी है।

जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 में क्रमश: 15,10,16 क्रेक ट्रेनें चलाई गईं। जबकि अप्रेल 2022 में ट्रेनों की संख्या बढकऱ 78 थी जो मई 2022 में बढकऱ 113 हो गई। क्रेक ट्रेनें आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं के त्वरित परिवहन के लिए प्राथमिकता वाले रास्ते पर चलने वाली मालगाडिय़ां हैं। प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनों की औसत संख्या फरवरी 2022 में 20 ट्रेनों से बढकऱ मई 2022 में 26 ट्रेनें हो गई। मार्च 2022 की तुलना में अप्रेल 2022 में मालगाडिय़ों की औसत गति में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस खंड में मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की समयपालन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रेल 2022 और मई 2022 में, औसत समयपालन 93 प्रतिशत दर्ज किया गया था जो फरवरी 2022 में 86 प्रतिशत और मार्च 2022 में 80 प्रतिशत था।

