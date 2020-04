बच्चों के नाम पर फंड इकट्ठा करने वालों को चेतावनी

- कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी

-किशोर न्याय (बाल संरक्षण व देखभाल) अधिनियम का उल्लंघन

बेंगलूरु. महिला, बाल विकास विभाग (Karnataka Women and Child Welfare Department has warned that those raising funds for relief during COVID-19 lockdown) ने बच्चों के नाम पर कोविड-19 के लिए फंड इकट्ठा करने वाले लोगों को कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। विभाग की ओर से रविवार को जारी एक बयान के अनुसार कई गैर सरकारी संगठन व स्वयं सेवक समूह बच्चों के नाम पर डोनेशन मांग रहे हैं। केंद्र प्रायोजित एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को सहायता के लिए विभाग ने लगभग एक हजार सरकारी व निजी संस्थानों को पंजीकृत किया है।

विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ संस्थाएं बच्चों की तस्वीरों का इस्तमाल कर धन इकट्ठा कर रही हैं। जो किशोर न्याय (बाल संरक्षण व देखभाल) अधिनियम (Juvenile Justice -Care and Protection of Children- Act) का उल्लंघन है। आम जनता या गैर सरकारी संस्थानों को अगर सही में मदद की जरूरत है, तो वे महिला व बाल विकास विभाग से संपर्क कर सकते हैं।