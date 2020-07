कोरोना : कर्नाटक में 24 घंटे में मिले पांच हजार से ज्यादा मरीज

बेंगलूरु. प्रदेश में लगातार छठे दिन कोरोना के 5,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। गत छह दिनों में कुल 31,168 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 5,536 मामले मंगलवार (Record 5536 new corona cases in a day with 102 deaths in Karnataka) को सामने आए हैंं। यह एक दिन में मिले सर्वाधिक मामलों का नया रिकार्ड हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1,07,001 पहुंच गई है। इनमें से 64,434 मरीजों का उपचार जारी है और 40,504 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 2,819 मरीजों को एक साथ मंगलवार को अस्पताल छुट्टी मिली। इससे पहले एक दिन में इतने मरीज कभी भी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 102 और मरीजों के मौत की पुष्टि की। इनमें से पांच मरीजों ने घर में दम तोड़ा जबकि दो मरीजों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। कोविड से अब तक 2,055 मरीजों की मौत हो चुकी है। 612 मरीज आइसीयू में भर्ती हैं।

गत 34 घंटे में 16,340 रैपिड एंटीजन जांच सहित कुल 37,720 सैंपल जांचे गए। अब तक कुल 12,42,771 लोगों की जांच हुई है।

नए 5,536 मरीजों में से 1,898 मरीज बेंगलूरु शहर में सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की तादाद 48,828 पहुंच गई है। इनमें से 35,102 मरीजों का उपचार जारी है। 12,761 मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें से 572 मरीजों को मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। कोरोना से 957 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 40 मौतों की पुष्टि मंगलवार को ही हुई है।

बल्लारी जिले में 452 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 5,382 संक्रमितों में से 2,129 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि 3,181 एक्टिव मामले हैं। 72 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है। सोमवार को 840 नए मरीज मिले थे।

कलबुर्गी जिले में 283 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की तादाद 4,778 पहुंची है। इनमें से 2396 मरीज ठीक हो चुके हैं। 72 मरीजों की मौत हुई है।

बेलगावी जिले में अब तक 2,532 लोग संक्रमित हुए हैं। 228 मरीजों की पुष्टि मंगलवार को हुई। 1,760 मरीजों का उपचार जारी है। 58 मरीजों की मौत हुई है।

मैसूरु जिले में 220 नए मरीज मिले हैं। कुल 3,383 मरीजों में से 2,249 मरीजों का उपचार जारी है और 1,011 मरीज ठीक हुए हैं। 123 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है।

तुमकूरु जिले में 207 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 1,281 मरीजों में से 855 मरीजों का उपचार जारी है। 42 मरीज की मौत हुई है।

दक्षिण कन्नड़ जिले में 173 मरीज मिले हैं। कुल 5,098 मरीजों में से 2,642 मरीजों का उपचार जारी है और 116 मरीज की मौत हुई है। इनमें से दो मरीज को मौत अन्य कारणों से हुई। 2,338 मरीज ठीक हो चुके हैं।

धारवाड़ जिले में भी मृतकों का आंकड़ा 109 पहुंच गया है। मंगलवार को 173 नए मरीज मिले। कुल 3,556 मरीजों में से 2,114 मरीजों का उपचार जारी है।

कोलार जिले में 174, विजयपुर जिले में 153, कोप्पल जिले में 144, दावणगेरे जिले में 135, बागलकोट जिले में 115, उडुपी जिले में 109, हासन जिले में 108, बेंगलूरु ग्रामीण जिले में 107, रामनगर जिले में 101, मंड्या जिले में 96, रायचुर जिले में 93, गदग जिले में 73, चिक्कबल्लापुर जिले में 72, यादगीर जिले में 67, चित्रदुर्ग जिले में 66, चिक्कमगलूरु जिले में 55, शिवमोग्गा जिले में 54, रामराजनगर जिले में 52, उत्तर कन्नड़ जिले में 47, हावेरी जिले में 40, बीदर जिले में 39 और कोडुगू जिले में दो नए मामले सामने आए हैं।