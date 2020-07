गर्भवती ने ऑटो में जन्मा बच्चा, मौत

- चिकित्सा अधीक्षक ने कहा, नहीं हुई लापरवाही

- तीन अन्य अस्पतालों पर लौटाने का आरोप

बेंगलूरु. शहर के एक सरकारी अस्पताल के बाहर 22 वर्षीय गर्भवती को ऑटो में प्रसव के लिए मजबूर ( Refused by three Bengaluru Hospitals, Women Gave Birth In Auto) होना पड़ा। बच्चा जन्मा लेकिन मृत। महिला और उसके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उसके अनुसार चिकित्सकों ने उसे घंटों अस्पताल के बाहर ऑटो में ही इंतजार करवाया। महिला फिलहाल इसी अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने आरोपों का खारिज किया है।

महिला के अनुसार सोमवार सुबह करीब दो बजे वह के. सी. जनरल सरकारी अस्पताल पहुंची लेकिन चिकित्सकों ने बताया कि गर्भ में ही बच्चे की मौत हो चुकी है। उसे भरोसा नहीं हुआ तो यहां से वह विक्टोरिया अस्पताल पहुंची लेकिन कोविड अस्पताल होने के कारण उसे लौटा दिया गया। बिस्तर नहीं होने के कारण वाणी विलास सरकारी अस्पताल में भी जगह नहीं मिली। इसके बाद वह श्रीरामपुर सरकारी मैटरनिटी अस्पताल पहुंची लेकिन यहां से भी चिकित्सकों ने उसे के. सी. जनरल अस्पताल भेज दिया। भटकते-भटकते वह सोमवार सुबह करीब नौ बजे वापस के. सी. जनरल अस्पताल पहुंची। महिला की मां ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर ऑटों में घंटों इंतजार करना पड़ा। इस बीच प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया।

अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वेंकेटेशय्या ने बताया कि महिला के अस्पताल पहुंचने पर प्रारंभिक जांच में पता चला कि शिशु की कुछ दिनों पहले गर्भ में ही मौत हो चुकी है। प्रसव के दौरान मृत्यु नहीं हुई। स्त्री रोग विशेषज्ञों ने परिजनों को जानकारी दी लेकिन परिजनों को भरोसा नहीं हुआ और दूसरी राय के लिए वे किसी और अस्पताल चले गए। जब तक महिला लौटी तब तक छह घंटे की देर हो चुकी थी। महिला प्रसव के दूसरे से तीसरे चरण में थी इसलिए प्रसव वार्ड के बाहर चिकित्सकों की देखरेख में ऑटो में ही प्रसव कराया गया। बाद में महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया।

विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार और अस्पतालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयूरप्पा से ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने अपने एक और ट्वीट मेंं आरोप लगाया कि उपचार के अभाव में गैर-कोविड मरीजों को भी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस रद्द हो। केवल चेतावनी से हालत नहीं सुधरेंगे।