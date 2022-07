ग्लोबल डाउन सिंड्रोम फैशन शो में शामिल होंगी रेजी

- अमरीका में 12 नवंबर को होगा 'बी ब्यूटीफुल, बी योरसेल्फ' शो का आयोजन

निखिल कुमार.

America के कोलोराडो में 12 नवंबर को Global Down Syndrome Foundation के 'Be Beautiful, Be Yourself" वार्षिक फैशन शो के लिए शहर की रीजा रेजी (23) को चुना गया है। रेजी खुद डाउन सिंड्रोम से पीडि़त हैं और इस शो के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय हैं। संज्ञानात्मक स्वास्थ्य समस्याओं पर अनुसंधान के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से हर वर्ष इस शो का आयोजन होता है।