नर्सिंग के क्षेत्र में याद रखें स्पर्श की महत्ता

सैन्य नर्सिंग सेवाओं की पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एलिजाबेथ जॉन (MAJOR GENERAL ELIZABETH JOHN, Former Additional Director General of Military Nursing Services) ने गुरुवार को रमय्या इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च (आरआइएनइआर) के लैंप लाइटिंग व स्नातक दिवस समारोह (lamp lighting ceremony and graduation day ) को संबोधित करते हुए यह बात कही।