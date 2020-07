कोरोना : रेजीडेंट चिकित्सक और दो नर्स सहित पांच कर्मचारी संक्रमित

बेंगलूरु. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences) के पांच कर्मचारी कोरोना (Corona) की जद में आ गए हैं। इन मरीजों में एक रेजीडेंट चिकित्सक और दो नर्स भी है। एक मरीज हाउसकीपिंग विभाग से है जबकि पांचवां मामला पैथोलॉजी विभाग से जुड़ा है। दो में से एक नर्स ब्लड बैंक (Blood Bank) में कार्यरत थी। निम्हांस के डॉ. एस. शशिधर के अनुसार एक बुजुर्ग असिंप्टोमेटिक मरीज के संपर्क में आने से रेजीडेंट चिकित्सक संक्रमित हुआ। शेष चार मरीज कहीं और से संक्रमित हुए हैं।

आकस्मिक और आपातकालीन विभाग (Casualty And Emergency Department) को दूसरे भवन में शिफ्ट किया गया है। पैथोलॉजी सेवाओं पर असर पड़ा है। निम्हांस (Nimhans) कुछ दिनों के लिए बाहरी लैबों की मदद लेगा लेकिन मरीज पर इसका आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। ब्लड बैंक की सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। अब तक निम्हांस के 15 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए हैं।