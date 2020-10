कर्नाटक में सैनिटरी अपशिष्ट निपटान बना सिर दर्द

बेंगलूरु. घरेलू हानिकार कचरा जैसे मास्क, सैनिटरी पैड, बच्चों के डायपर, अवधि पार दवा, सीरिंज, सैनिटरी तौलिया, मलहम, इयर बड, दस्ताने, प्लास्टिक कटलरी (Masks, sanitary pads, children's diapers, expired medicine, syringes, sanitary towels, ointments, ear buds, gloves, plastic cutlery) का उचित निस्तारण बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के सिर दर्द बन गया है। कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से यह समस्या बढ़ गई है। सैनिटरी कचरे का निपटान पहले से ही समस्या होने के बावजद बीबीएमपी को अब भी जानकारी नहीं है कि प्रतिदिन कितना कचरा उत्पन्न हो रहा है।

बीबीएमपी (BBMP) के कर्मचारियों के अनुसार हर जोन में मास्क और सैनिटरी कचरा बढ़ा है। पहले की तुलना में अब दो गुना कचरा निकल रहा है। इससे निपटने के लिए बीबीएमपी शहर के हर जोन में इंसिनरेटर (कचरा भट्टी) स्थापित करने की योजना बना रहा है। (BBMP to install Incinerator in all it's zone)

बीबएमपी में विशेष आयुक्त (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) डी. रणदीप ने बताया कि सैनिटरी कचरे से निपटने का एकमात्र तरीका इंसिनेरेशन है। बीबीएमपी जमीन देगी। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Karnataka State Pollution Control Board) से हरी झंडी मिलने के बाद निजी कंपनियां आधुनिक इंसिनरेटर लगाएंगी। कचरा निष्पादन शुल्क निर्धारित करेंगे। अधिकारियों के अनुसार सैनिटरी कचरा एकत्रित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद ज्यादातर कचरे का इस्तेमाल गड्ढों को भरने में हो रहा है।

रणदीप ने बताया कि अन्य कचरों के साथ सैनिटरी कचरा फेंकने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। पहले एक साथ दोनों तरह के कचरे का निपटान होता था। कोरोना के बाद से कचरा उठाने वाले संक्रमण का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं।