मिठाइयों से होगा स्कूली बच्चों का स्वागत

Updated: May 16, 2022 09:30:42 am

- उत्सवी माहौल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश

राज्य में सोमवार से खुल रहे स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने जोरदार तैयारी की है। प्रथम दिन स्कूल में मुंह मीठा कराते हुए विद्यार्थियों का स्वागत (School children will be welcomed with sweets) किया जाएगा।