कर्नाटक में दिसम्बर में नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज

बेंगलूरु. कर्नाटक सरकार (Karnataka government) ने सोमवार को फैसला किया कि दिसंबर के महीने में राज्य में स्कूल और पीयू कॉलेज (schools and PU colleges will not reopen in the state ) फिर से नहीं खुलेंगे।

सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येडियूरप्पा (Karnataka Chief Minister Bs Yediyurappa) ने सोमवार को स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सुरेश कुमार, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग और कोविड-19 के लिए तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक की।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सुरेश कुमार ( Primary and Secondary Education Minister B Suresh Kumar) ने कहा कि समिति ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिसंबर में स्कूलों को फिर से खोलना उचित नहीं है।

समिति के अनुसार दिसंबर सर्दियों का समय होने के कारण इस दौरान श्वसन संक्रमण अधिक होने की संभावना है। इसके अलावा विशेषज्ञों कहा है कि यही वह समय है जब कर्नाटक में संक्रमण की दूसरी लहर देखी जाएगी। यही कारण है कि हमने जल्द ही स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया।

उन्होंने बताया कि दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक में इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने दिसम्बर तक स्थिति का आकलन करने का सुझाव दिया है। मंत्री ने कहा कि जीवन अधिक महत्वपूर्ण है और हम इसी को महत्व दे रहे हैं।