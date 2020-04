स्कूल फीस के लिए अभिभावक पर दबाव नहीं बना सकते

बेंगलूरु. एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन कर्नाटक (केएएमएस) ने अपने उन सदस्य स्कूलों को चेताया है जो अभिभावकों पर स्कूल की फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। संघ ने आर्थिक रूप से सक्षम स्कूल प्रबंधनों द्वारा शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के वेतन रोकने या वेतन में कटौती की जमकर आलोचना की है।

Associated management of english schools in karnataka के महासचिव डी. शशि कुमार ने शनिवार को स्कूलों को जारी दिशा-निर्देश में कहा कि शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारी (Taching and Non Teaching Staff) अगर किसी स्कूल के खिलाफ वेतन रोकने की शिकायत करते हैं तो केएएमएस संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग करेगा।

स्कूल की फीस (School Fees) को लेकर उन्होंने कहा कि सक्षम अभिभावक से स्कूल प्रबंधन फीस भुगतान की अपील कर सकता है लेकिन दबाव नहीं डाल सकता। कई अभिभावकों ने खुद आगे आकर फीस जमा की है। लेकिन, फीस भरने के लिए समय मांगने वाले अभिभावकों पर स्कूल दबाव नहीं डाल सकते। आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों को लॉकडाउन (Lockdown) समाप्त होने के एक माह बाद तक फीस जमा करने का अवसर दिया जाए। उन्होंने ऑनलाइन गतिविधियों के लिए शिक्षकों को स्कूल नहीं बुलाने की हिदायत भी दी।