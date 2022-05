कर्नाटक में 16 मई से ही खुलेंगे सरकारी स्कूल

- ब्रिज कोर्स शुरू करने की योजना

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी. सी. नगेश ने शुक्रवार का स्पष्ट किया कि प्रदेश के सरकारी स्कूल 16 मई से (schools in Karnataka to open from 16th May) खुलेंगे। मेडिकेरी में शुक्रवार को उन्होंने पत्रकारों को बताया कि स्कूल तय तिथि के अनुसार खुलेंगे और देरी संबंधित खबरें महज अफवाह हैं। स्कूल खुलते ही ब्रिज कोर्स शुरू करने की योजना है और यह साल भर चलेगा। निजी स्कूल के बच्चे भी ब्रिज कोर्स कर सकेंगे। पाठ्य सामग्री शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर सभी के लिए उपलब्ध है।