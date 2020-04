बेंगलूरु में क्वारंटाइन में ले जाने को लेकर अधिकारियों को झेलना पड़ा विरोध

बेंगलूरु. शहर के जगजीवन राम नगर (जेजे नगर) थानांर्तगत पादरायनपुर क्षेत्र में CoronaVirus कोरोना मरीजों के संपर्क में आए 58 लोगों को इलाके के बाहर एक होटल में क्वारंटाइन करने पहुंची बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की टीम को स्थानीय निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने इलाके में नाकेबंदी के लिए लगाए गए बैरीकेट्स तोडऩे के साथ ही सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। शहर के कोरोना हॉट स्पॉट में शामिल पादरायनपुर और बापूजी नगर इलाके को पिछले सप्ताह ही पालिका ने सीलडाउन किया था।

मिली जानकारी के मुताबिक पालिका के कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं और पुलिस की टीम इलाके में मरीजों के द्वितीय संपर्क में आए लोगों को पास के ही एक होटल में बनाए गए क्वांटाइन केंद्र में ले जाने की प्रक्रिया में जुटी थी। अधिकारियों का कहना था कि सामान्यत: द्वितीय संपर्क के लोगों को १४ दिन घर पर ही अलग रहने के लिए कहा जाता है लेकिन इलाके में घनी आबादी के कारण उनलोगों को क्वारंटाइन केंद्र में रखने का निर्णय लिया गया। 58 में से 15 लोगों को दोपहर में ही स्थानांतरित किया जा चुका था। 30 और लोगों को भी केंद्र में ले जाने की प्रक्रिया चल रही थी। स्थानीय निवासियों ने यहां लगाए गए बैरीकेड्स हटाकर इस कार्रवाई का विरोध किया। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर पालिका के कर्मचारियों के साथ बहस करने लगे। इसी कुछ लोगों के समूह ने हंगामा कर दिया और वहां लगाए गए मेजों और कुर्सियों को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय निवासी क्षेत्र के विधायक को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। तब जेजे नगर की पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया।

की अपील की।

मौके पर पहुंचे पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) बाबू ने कहा कि किसी अधिकारी पर हमला नहीं हुआ, सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। करीब सौ लोगों की भीड़ थी। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है।





नेताओं ने की आलोचना

घटना पर राजनीतिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रिया हुई। केंद्रीय मंत्री प्रह्नाद जोशी ने इसे मानवता पर हमला बताया। जोशी ने कहा कि उन्होंने राज्य के गृह मंत्री व पुलिस महानिदेशक से बात की है। पूर्व मुख्यमंत्री व जद-एस नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी लगातार किए गए कई ट्वीट में घटना की निंदा की। क्षेत्र के विधायक बीजेड जमीर अहमद खान ने ट्वीट कर इलाके के लोगों से शांति बनाए रखने और पालिका के निर्देशों का पालन करने

Seculars attack #CoronaWarriors when they were quarantining the secondary contacts of #Covid19 in Padarayanapura of BLR.



While #HealthcareHeroes are working overnight to contain #CoronaPandemic, these morons are assaulting our heroes!



Let's not be soft on these anti-nationals! pic.twitter.com/NuBaLAhVuo