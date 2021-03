कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर क्या बाले कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री

बेंगलूरु. चार महीने के अंतराल के बाद कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में हो रही तेजी से वृद्धि के बीच राज्य सरकार ने रविवार को अधिकारिक तौर पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर (second wave of Corona virus begins in Karnataka, next 3 months important) शुरु होने की बात स्वीकारी। हालांकि, सरकार ने अभी रोकथाम के लिए नई पाबंदियों की घोषणा नहीं की है।

कर्नाटक चौथे स्थान पर

राज्य में शनिवार को करीब 1800 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई थी। पिछले साल नवम्बर के बाद पहली बार नए मरीजों की दैनिक संख्या इस स्तर तक पहुंची है। हालांकि, सरकार की घोषणा के बावजूद दैनिक जांचों की संख्या एक लाख से कम ही बनी हुई है। पॉजिटिविटी दर में वृद्धि को देखते हुए विशेषज्ञों ने अगले एक पखवाड़े को महत्वपूर्ण बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन छह राज्यों में कोरोना के 83 फीसदी नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें कर्नाटक चौथे स्थान पर है।

सरकार का साथ दें

इस बीच, राज्य के स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने रविवार को कहा कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। अगले तीन माह बेहद महत्वपूर्ण हैं। लोगों को चाहिए कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार का साथ दें और कोरोना नियंत्रण नियमों का सख्ती से पालन करें।

स्थिति और नियंत्रण उपायों पर चर्चा करेंगे

डॉ. सुधाकर ने कहा कि राज्य कोरोना की दूसरी लहर के पहले चरण से गुजर रहा है। वे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियूरप्पा से कोविड की स्थिति और नियंत्रण उपायों पर चर्चा करेंगे। राज्य कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति ने सरकार को सुझाव दिए हैं कि यदि कुछ गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया, तो लोग परेशानी में पड़ेंगे।

कोई भी गतिविधि कोरोना वायरस के खतरे से बाहर नहीं

यह पूछे जाने पर क्या सरकार चुनाव संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करेगी? इसके जवाब में डॉ. सुधाकर ने कहा कि कोई भी गतिविधि कोरोना वायरस के खतरे से बाहर नहीं है। वायरस के सामने सभी एक समान हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना की गति में एक बार फिर तेजी आ गई है।

सरकार और अस्पताल पूरी तरह से तैयार

दूसरी लहर से निपटने के लिए सरकार और अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं। मरीज बढऩे पर निजी अस्पतालों की भी मदद लेंगे। पूर्व में बने कोविड अस्पतालों को तैयार रहने के लिए सतर्क कर दिया गया है। मास्क, सैनिटाइजर, पीपीइ किट कोरोना की दवाओं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन इत्यादि का पर्याप्त प्रबंध करने को भी निर्देशित कर दिया गया है। 17 अप्रेल को होने वाले उपचुनावों के कारण डॉ. सुधाकर ने कोविड पर सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता पर जोर दिया।