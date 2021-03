कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर शुरू: मंत्री

बेंगलूरु. कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के सुधाकर (Karnataka Health Minister Dr K Sudhakar) ने रविवार को कहा कि राज्य में कोरोनोवायरस की दूसरी लहर शुरू (second wave of coronavirus has begun) हो गई है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए लोगों के सहयोग की अपील की।

संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री ने कहा कि हम कोरोनावायरस की दूसरी लहर की शुरुआत में हैं। हमें इसे नियंत्रित करने के लिए मिलकर काम करना होगा क्योंकि अगले तीन महीने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

कोरोना नियंत्रण के उपायों के बारे में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कोरोनोवायरस पर राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (Technical Advisory Committee) ने सरकार को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। समिति का कहना है कि यदि कुछ गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो लोग परेशानी में पड़ जाएंगे।

सुधाकर ने कहा कि यदि सरकार और लोग विशेषज्ञों की रिपोर्ट की अनदेखी करते हैं तो हम सभी इसके जिम्मेदार होंगे।

कोरोना की चिंताजनक रफ्तार

बता दें कि कर्नाटक में कोरोना चिंताजनक रफ्तार से बढ़ रहा है। शुक्रवार को राज्य में जहां 1587 नए संक्रमित थे वहीं शनिवार को यह संख्या दो हजार की ओर बढ़ती हुई 1798 तक पहुंच गई।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में शनिवार को 1030 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे जबकि सात संक्रमितों की मौत हो गई।