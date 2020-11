वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरामय्या के बिगड़े बोल, यूपी को कहा 'गुंडा राज्य'

बेंगलूरु. प्रदेश भाजपा सरकार पर आए दिन हमला बोलने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या ने उत्तर प्रदेश को 'गुंडा राज्य' कहा है।

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश की भाजपा सरकार व उसके मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रेरणा ले रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक हमेशा अपने उदार और प्रगतिशील विचारों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, जिसे 'गुंडा राज्य' के रूप में जाना जाता है, वह कभी भी एक प्रेरणा या एक मॉडल राज्य नहीं हो सकता है।

उनका यह बयान राज्य सरकार के मंत्रियों के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया कि कर्नाटक में ‘लव जिहाद’ के नाम पर धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा।

फैसले की गलत व्याख्या

सिद्धरामय्या ने आरोप लगाया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले की गलत व्याख्या करके भाजपा लोगों को गुमराह करना चाहती है।

It is unfortunate that @CMofKarnataka & ministers are taking inspiration from CM of Uttar Pradesh @CMOfficeUP.



Karnataka is always known for its liberal & progressive ideas. Uttar Pradesh, which is known as 'Goonda Rajya', can never be an inspiration or a model State.



