शिवाजीनगर बना बेंगलूरु में तीसरा कोरोना क्लस्टर

बेंगलूरु. शिवाजीनगर तीसरे बड़े कोरोना क्लस्टर (Shivajinagar in Bengaluru emerges out to be the third corona cluster) के रूप में उभरा है। शनिवार को यहां 14 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। शुक्रवार को 11 मरीज मिले थे। ये सभी मरीज, पुराने मरीज पुराने मरीज (पी-653) के सेकेंडरी कॉन्टैक्ट निकले। अब तक यहां 29 मरीज मिल चुके हैं।

बीबीएमपी (BBMP) स्वास्थ्य अधिकारी (पूर्वी क्षेत्र) डॉ. सिद्धप्पाजी ने बताया कि सभी संक्रमित असम, बिहार, उत्तर प्रदेश (Assam, Bihar and Uttar Pradesh) से आए प्रवासी हैं। कोई सुरक्षा गार्ड है, कोई होटल में काम करता है तो कोई दिहाड़ी मजदूर है। उनके अनुसार समय रहते यह क्लस्टर पकड़ में आ गया। पी-653 के पाइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स (Primary and Secondary Contacts) को कोरोना वायरस के लिए जांचा जा रहा है। रिपोर्ट के साथ मामले भी बढ़ेंगे।

होंगसन्द्रा (Hongasandra of Bommanahalli ), पादरायनपुर (Padarayanapura) दो अन्य कोरोना क्लस्टर हैं। बेंगलूरु शहरी में सामने आए 216 मरीजों में से 118 मरीज इन्हीं तीनों क्लस्टर से हैं। पादरायनपुर में कुल 54 लोग और होंगसन्द्रा में कुल 37 लोग संक्रमित हो चुके है।

34 वर्षीय मरीज (पी-653) शिवाजीनगर स्थित एक निजी अस्पताल में हाउस कीपिंग कर्मचारी (House Keeping Employee) था। अस्पताल की ही एक (Corona Positive Nurse) पॉजिटिव नर्स (22 अप्रेल को आए रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई थी) के सपंर्क में आने से यह मरीज संक्रमित हुआ हो गया। पांच मई को संक्रमण की पुष्टि हुई थी। चार मंजिला इमारत में पी-653 के साथ कुल 73 लोग रहते थे। एक कमरे में करीब सात लोग रहते थे। पी-653 के पॉजिटिव निकलने पर पांच मई को ही सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया था।