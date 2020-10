कलबुर्गी में बाढ़ पीडि़तों से मिले सिद्धरामैया

बेंगलूरु. कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया (Leader of Opposition in the Karnataka Assembly Siddaramaiah ) ने सोमवार को कलबुर्गी जिले में हाल ही में हुई बारिश और बाढ़ (recent rains and floods in Kalaburagi district) से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कांग्रेस नेता ने अफजलपुर तालुक के सारदागी गांव में किसानों के साथ बातचीत की। इस दौरान बाढ़ पीडि़तों नेउन्हें क्षेत्र में विशेष रूप से कपास की फसलों के नुकसान के बारे में अवगत कराया।

बता दें कि महाराष्ट्र के जलाशयों से पानी छोड़े जाने और बारिश के कारण भीमा नदी कई दिनों तक उफनती रही, जिससे जिले के कई गांव जलमग्न हो गए। भीमा नदी में बाढ़ के कारण विजयपुर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर जिलों में भारी नुकसान हुआ है। फसलें तबाह हो गई हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

विधानसभा में हो चर्चा

सिध्दरामय्या ने राज्य में बाढ़ की विभीषिका पर चर्चा के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में बाढ़ के कारण किसानों के मकान ढह गए हैं और मवेशी भी मर गए हैं। किसानों की परेशानी पर चर्चा के लिए तत्काल विधानसभा का सत्र बुलाने की जरूरत है।