सिद्धरामय्या ने कहा : कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहें

बेंगलूरु. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक दल के नेता सिद्धरामय्या ने शुक्रवार को बादामी में कार्यकताओं के साथ बैठक में कहा कि एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होने के कारण हमें हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहना होगा।

हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किसी मध्यावधि चुनाव के लिए नहीं की गई है।

पिछले लोकसभा चुनाव में बादामी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को कम मत मिलने के कारण उनका वर्चस्व घट जाने के भाजपा नेता बी. श्रीरामुलु के बयान पर सिद्धरामय्या ने कहा कि यह कहने वाले वे होते कौन हैं? इसका फैसला लोग करेंगे।

सिद्धरामय्या ने कहा कि वे कांग्रेस विधायक दल के नेता व गठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं। लिहाजा वे अलग से अहिंदा (अल्पसंख्यक-पिछड़ा- दलित) संगठन खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि पार्टी में रहते हुए अहिंदा वर्ग को न्याय दिलाने का काम करेंगे।

कांग्रेस विधायक अमरेगौड़ा बैयापुर के बयान कि अहिंदा संगठन बनाने के लिए ही सिद्धरामय्या को जद-एस से निकाला गया था, इस पर उन्होंने कहा कि अमरेगौड़ा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है।

सच्चाई का झुठलाया नहीं जा सकता है। सिद्धरामय्या ने गुरुवार को दिए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य में काम नहीं करने वालों को वोट देने पर सवाल किया था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

भाजपा का आपरेशन कमल चलने वाला नहीं है। भाजपा लाख कोशिश करे, फिर भी राज्य में भाजपा को सत्ता नहीं मिलेगी।

