कर्नाटक : सिख छात्रा को कॉलेज ने पगड़ी उतारने को कहा

- पिता ने किया विरोध

बेंगलूरु. हिजाब विवाद के बीच शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए अमृतधारी एक सिख छात्रा (An Amritdhari Sikh girl old to remove turban in Bengaluru) को कॉलेज में प्रवेश से रोक दिया। कथित तौर पर छात्रा को पगड़ी उतारकर कॉलेज आने के लिए कहा गया।