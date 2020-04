कर्नाटक में कोरोना वायरस के 16 नए मामले, कुल संख्या 144 हुई

Coronavirus Outbreak: राज्य में शनिवार को कोरोना वायरस (Coronavirus )संक्रमण के १६ नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढक़र 144 हो गई। (total number of the affected in the state is 144)

बेंगलूरु. राज्य में शनिवार को कोरोना वायरस (Coronavirus )संक्रमण के १६ नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढक़र १४४ हो गई। (total number of the affected in the state is 144)

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार शाम तक राज्य में कोविड-19 के १४४ पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की गई है। इनमें चार मरीजों की मौत हो चुकी है और 11 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है।

राज्य में कुल 129 पॉजिटिव रोगियों का आइसोलेशन में इलाज किया जा रहा है इनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। (Out of the 129 active cases, 126 patients (including 1 pregnant woman) are in isolation) तीन मरीजों को गहन चिकित्सा इकाइयों में रखा गया है। अब तक पता चला है कि कुल 144 मामलों में से आठ केरल के यात्री हैं जो कर्नाटक के हवाई अड्डों पर उतरे और राज्य में उनका इलाज किया जा रहा है।