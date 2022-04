कर्नाटक में कोरोना के मामलों में मामूली वृद्धि लेकिन यह चौथी लहर नहीं: बोम्मई

प्राथमिक विद्यालयों में टीकाकरण अभियान

बैंगलोर Published: April 28, 2022 05:47:01 pm

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Chief Minister Basavaraj Bommai ) ने कहा कि राज्य में हाल ही कोरोना पॉजिटिव मामलों में मामूली (slight rise in Covid positive cases in the State) वृद्धि हुई है। विशेषकर, नौ अप्रेल के बाद मामले बढ़े हैं लेकिन इसे चौथी लहर नहीं कहा जा सकता।

हुब्बल्ली हवाईअड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों पर नजर रखी जा रही है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यूरोप और कुछ अन्य देशों में कोविड के मामलों में वृध्दि की खबरें आ रही हैं। विशेष रूप से उन लोगों में जिन्हें टीका नहीं लगाया गया है। कर्नाटक में लगभग 98 प्रतिशत पात्र आबादी को टीका लगाया गया है। फिलहाल राज्य में एहतियाती टीके की खुराक देने पर ध्यान दिया जा रहा है।

सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण को मंजूरी दी है। प्राथमिक विद्यालयों में टीकाकरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बोम्मई ने कहा कि टीकाकरण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों को परीक्षण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। पॉजिटिव पाए जाने पर उनकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी जा रही है ताकि वायरस के सटीक प्रकार का पता लगाया जा सके। राज्य में पहले ही बेंगलूरु में 4000 सहित 8500 जीनोम सीक्वेंसिंग परीक्षण किए जा चुके हैं।

मालूम हो कि राज्य में बुधवार को 126 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें से सर्वाधिक 114 लोग राजधानी बेंगलूरु में संक्रमित पाए गए हैं। पढ़ना जारी रखे

