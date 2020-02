पुलिस का ऐसा खौफ कि फांसी लगा ली

so much fear of the police, he hanged himself: पूरे देश में पुलिस की छवि ऐसी है कि लोग पुलिस के पचड़े में पडऩे से बचना चाहते हैं लेकिन यहां एक बैलगाड़ी चालक को पुलिस का ऐसा भय सताया कि उसने फांसी लगा ली।